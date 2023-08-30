Kan donduran katliam! 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış cesedi bulundu
Brezilya'nın kuzeydoğusunda Bahia eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. İki evde 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış halde cesedi bulundu. Cinayetlerin uyuşturucu kaçakçıları tarafından işlendiği değerlendiriliyor.
Brezilya'da 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış halde cesedi bulundu. Olay ülkeyi ayağa kaldırırken, cinayetlerin uyuşturucu kaçakçılarının hesaplaşması neticesinde işlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Ulusal basında yer alan habere göre, Bahia eyaletine bağlı Sao Joao kasabasındaki iki evde, 9 kişinin cesedine ulaşıldı.
Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, cesetleri yanmış halde bulunan kişilerden 3'ünün çocuk olduğu bildirildi.
Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı ve kimliklerin tespiti için cesetlerin Adli Tıp Merkezine götürüldüğü belirtildi.
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Cinayetlerin uyuşturucu kaçakçıları arasındaki çatışma ve hesaplaşmadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Ülkede şiddetin en yoğun olduğu eyaletlerden biri olarak bilinen Bahia'da, geçen yıl 6 bin 600'den fazla kişinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.