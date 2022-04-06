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Dünya Kan donduran iddia: Rusya öldürdüğü sivilleri seyyar krematoryumlarda yakıyor!
Dünya

Kan donduran iddia: Rusya öldürdüğü sivilleri seyyar krematoryumlarda yakıyor!

Rus ordu güçlerinin kuşatmasında olan Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya'nın sivil ölümlerini gizlemek için mobil krematoryumlar kullandığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 18:00:00 -
Kan donduran iddia: Rusya öldürdüğü sivilleri seyyar krematoryumlarda yakıyor!

Rus ordu güçlerinin kuşatmasında olan Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya'nın sivil ölümlerini gizlemek için mobil krematoryumlar kullandığı öne sürüldü.

Mariupol Belediye Meclisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, başkent Kiev yakınlarındaki Buça kasabasında yaşanan sivil katliamının uluslararası kamuoyuna yansımasının ardından Rus ordusunun Mariupol'de benzer kanıtları yok etme faaliyetine giriştiği öne sürüldü.

Açıklamada yer alan ifadelerde, Rus askerlerinin mobil krematoryumlar kullanarak sivillere ait olduğu belirtilen cesetleri yok etmeye çalıştığı kaydedildi.

Belediye Meclisi'nin açıklamasında kentte en az 5 bin can kaybı yaşandığı ifade edilmişti. Ancak yapılan güncellemede bu rakamın "on binleri" bulabileceği belirtiliyor.

Ukrayna'nın iddiaları bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

Kaynak: Mepa News

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