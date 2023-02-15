Kan donduran iddia! ABD’ye teslim edecekler
"Yüzyılın depremi" sonrasındaki arama kurtarma mücadelesine yönelik yalan haber, dezenformasyon ve kara propagandanın hız kesmediğini belirten Tamer Korkmaz, "Mevzu, derin. Sadece deprem felaketiyle sınırlı değil. Bunların ortak gayeleri/hedefleri devleti, ülkeyi; Haydut ABD’ye teslim etmektir" ifadelerini kullandı.
"Yüzyılın depremi" sonrasındaki arama kurtarma mücadelesine yönelik yalan haber, dezenformasyon ve kara propagandanın hız kesmediğini belirten Tamer Korkmaz, "Mevzu, derin. Sadece deprem felaketiyle sınırlı değil. Bunların ortak gayeleri/hedefleri devleti, ülkeyi; Haydut ABD’ye teslim etmektir" ifadelerini kullandı.
Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:
"Yüzyılın Depremi sonrasındaki Arama Kurtarma Mücadelesi’ne yönelik “yalan haber, dezenformasyon, kara propaganda” gırla gidiyor.
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“Devlet enkaz altında kaldı” bühtanı, biteviye seslendiriliyor.
Muhalefet partileri ile FETÖ kaçakları “ağız birliği” içindeler!
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Mevzu, derin…
Sadece deprem felaketiyle sınırlı değil.
Yani?
Bunların ortak gayeleri/hedefleri…
Devleti, ülkeyi; Haydut ABD’ye teslim etmektir.
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15 Temmuz’da, aziz vatanımızı Haydut Devlet ABD’nin namı hesabına işgal etmek isteyen FETÖ’cü hainler…
Şayet, darbe kalkışmasını başarsalardı…
Yüz binden fazla vatan evladını infaz edeceklerdi!
Ceset torbaları hazırda bekliyordu!
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Cevheri Güven’inden Emre Uslu’suna kadar bir cemse dolusu FETÖ’cü alçak…
Hesap verecekleri yerde…
Sığındıkları ülkelerden Türkiye’mize büyük yalanlar eşliğinde kara propaganda attırıyorlar!
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Paralel Kaçaklar, neden firardalar?
Hainlik kapsamındaki büyük suçlarını gayet iyi biliyorlar da, ondan!
Fetullah’ın Savcısı Zekeriya Öz, 2015’te Gürcistan’a kaçmıştı.
Gidiş, o gidiş…
Hesap vermek yerine…
Gitti, Alman devletine sığındı!
Aynen, Can pardon A-Jan Dündar gibi!
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Yüzyılın Depremi’nde yıkılan binaların müteahhitleri, yurt dışına kaçmak isterken birbiri ardına yakalanıyor.
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Mesela…
Adıyaman’da yıkılan çok sayıda binanın sahibi Mister Karakuş, Gürcistan’a kaçmak isterken enselendi!
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2015’ten 2023’e, iki firari arasındaki fark nedir?
-FETÖ’cü Hain Zekeriya, Kripto Paralel Yardımı sayesinde kaçmayı başarmıştı!"