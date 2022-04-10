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Dünya Kan donduran görüntü! Toplu mezardan çok sayıda ceset çıktı
Dünya

Kan donduran görüntü! Toplu mezardan çok sayıda ceset çıktı

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna’nın Bucha kentinde kilisenin bahçesindeki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 20:18:00 - 2022-04-10 20:20:53

Ukrayna’nın Bucha kentinde kilisenin bahçesindeki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkartıldı.

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, Ukrayna’nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha kentindeki kilisenin bahçesinde bulunan toplu mezardan cesetler çıkartılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bucha’daki toplu mezardan 21 kişinin cansız bedeninin çıkartılmasının ardından bugün de çok sayıda cesede ulaşıldı.

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Cesetler kilisenin bahçesine dizildi

Cesetler vinç yardımıyla çıkartılırken, ceset torbasına koyulan cansız bedenler, kilisenin bahçesine dizildi.

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