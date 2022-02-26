Kan donduran görüntü! Rus tankı, yaşlı adamı...
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunda kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Başkent Kiev'e yakın bir bölgede kaydedildiği belirtilen görüntülerde, Rusya'ya ait tank, sivil aracı ezdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunda kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken, kentte sirenler çalmaya başladı. Halktan, evlerinde kalmaları istendi. Kiev'e yakın bir bölgede kaydedildiği belirtilen görüntülerde, Rusya'ya ait tank, sivil aracı ezdi. Farklı açılardan kayıt altına alınan anlarda, tank, içinde bir kişi olduğu belirtilen aracın üzerinden geçti.
Başka bir açıdan çekilen görüntüde, tankın hareket halindeki araca doğru yöneldiği ve ezerek geçtiği görüldü. Korku dolu anları çeken Ukraynalıların yaşadığı panik anları da kameraya yansıdı. Rusya'ya ait tankın hurdaya çevirdiği aracın sürücüsü, otomobilinden sağ olarak çıktı. Araç içinde sıkıştığı görülen sürücünün yardımına çevredekilerin koştu ve çaresiz Ukraynalıyı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.