  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kan donduran görüntü! Rus tankı, yaşlı adamı...
Dünya

Kan donduran görüntü! Rus tankı, yaşlı adamı...

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunda kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Başkent Kiev'e yakın bir bölgede kaydedildiği belirtilen görüntülerde, Rusya'ya ait tank, sivil aracı ezdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 12:58:00 -
Kan donduran görüntü! Rus tankı, yaşlı adamı...

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunda kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken, kentte sirenler çalmaya başladı. Halktan, evlerinde kalmaları istendi. Kiev'e yakın bir bölgede kaydedildiği belirtilen görüntülerde, Rusya'ya ait tank, sivil aracı ezdi. Farklı açılardan kayıt altına alınan anlarda, tank, içinde bir kişi olduğu belirtilen aracın üzerinden geçti.

Başka bir açıdan çekilen görüntüde, tankın hareket halindeki araca doğru yöneldiği ve ezerek geçtiği görüldü. Korku dolu anları çeken Ukraynalıların yaşadığı panik anları da kameraya yansıdı. Rusya'ya ait tankın hurdaya çevirdiği aracın sürücüsü, otomobilinden sağ olarak çıktı. Araç içinde sıkıştığı görülen sürücünün yardımına çevredekilerin koştu ve çaresiz Ukraynalıyı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay