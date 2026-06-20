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Gündem Kan donduran cinayet! Genç kadın boş arazide taşla öldürülmüş halde bulundu
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Kan donduran cinayet! Genç kadın boş arazide taşla öldürülmüş halde bulundu

Yeniakit Publisher
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İstanbul Başakşehir’de boş arazide hareketsiz halde bulunan 34 yaşındaki Sultan Ç.’nin başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

İstanbul Başakşehir’de kan donduran bir cinayet işlendi. Bir kadın, boş arazide kafasına taşla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili kadının nişanlısı gözaltına alındı.

 

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şahintepe'de cadde üzerindeki boş arazide hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının kafasının taşla vurularak öldüğü belirlendi. Yapılan çalışmalarda cesedin Sultan Ç.'ye (34) ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sultan Ç.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

Konu ile ilgili Sultan Ç.'nin nişanlısı olduğu öğrenilen V.Ç. polis ekiplerinde gözaltına alındı.

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