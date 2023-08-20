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Yerel Kan donduran cinayet
Yerel

Kan donduran cinayet

Yeniakit Publisher
2023-08-20 15:59:00 -
Kan donduran cinayet

Bahçeşehir Gölet Parkı'nda, iddiaya göre, vale noktasından araba anahtarı çalıp kaçmaya çalışan grubu durdurmak isteyen genç, arabadan açılan ateşle vurularak öldürüldü.

Olay, dün gece 22.40 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir’de bulunan parkta meydana geldi.

İddiaya göre, araçla gelen bir grup vale noktasına gelip lüks model aracın anahtarını çalıp arabayla kaçmaya çalıştı. Bu sırada orada çalışan Ogün T. durumu fark edip araçları kovalamaya başladı.

Aracın önünü kesmeye çalıştığı esnada Ogün T.'nin geldiğini farkeden şüphelilerden biri, silahına davranarak Ogün T.’ye iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Kurşunların hedefi olan Ogün T. arkadaşlarının olduğu yere dönmeye çalıştığı esnada yere yığıldı. Kanlar içinde yerde yattığını gören arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ogün T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Şüphelilerin, ikiz plakalı ve cam filmli araç kullandıkları belirlenirken yakalanma çalışmaları devam ediyor. 

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