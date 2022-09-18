Kan donduran anlar! Böyle vahşet görülmedi
Binlerce civcivin timsahlara yem edildiği anlar insanın kanını donduracak cinsten.
Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde gündeme oturdu. Söz konusu videoda, traktör arkasında binlerce civciv ve hemen suyun içerisindeki timsahlar yer alıyor.
Timsahlara yem ettiler
Videodaki kişilerin, kasanın kapağını açtıktan sonra binlerce civcivi timsahlara yem ettikleri görülüyor. Timsahlar ise önlerine düşen civcivleri anında yiyor.
Eleştiri yağdı
Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Kullanıcılar videoyla ilgili "Yazık günah", "Yapılan çok yanlış", "Besleyecek başka bir şey yok mu" tarzı yorumlarda bulundu.