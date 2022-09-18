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Yaşam Kan donduran anlar! Böyle vahşet görülmedi
Yaşam

Kan donduran anlar! Böyle vahşet görülmedi

Binlerce civcivin timsahlara yem edildiği anlar insanın kanını donduracak cinsten.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 01:15:00 - 2022-09-18 01:15:48

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde gündeme oturdu. Söz konusu videoda, traktör arkasında binlerce civciv ve hemen suyun içerisindeki timsahlar yer alıyor.

Timsahlara yem ettiler

Videodaki kişilerin, kasanın kapağını açtıktan sonra binlerce civcivi timsahlara yem ettikleri görülüyor. Timsahlar ise önlerine düşen civcivleri anında yiyor.

Eleştiri yağdı

Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Kullanıcılar videoyla ilgili "Yazık günah", "Yapılan çok yanlış", "Besleyecek başka bir şey yok mu" tarzı yorumlarda bulundu.

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