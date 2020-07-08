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Dünya

Kan donduran açıklama! “Türk ordusuna çalıştıkları gerekçesiyle öldürdük”

Teröristler kan donduran eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü PKK’nın sözde askeri uzantısı HPG, geçtiğimiz gün piknik yaparken kaybolan iki sivilin “Türkiye’ye çalıştıkları için” infaz edildiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 16:15:00 -
Kan donduran açıklama! “Türk ordusuna çalıştıkları gerekçesiyle öldürdük”

Küresel güçlerin desteğine rağmen Türkiye karşısında erime noktasına gelen terör örgütü PKK, hıncını sivillerden çıkarmaya çalışıyor. Şimdiye dek binlerce sivili öldüren teröristler, Şırnak’ta yaşayan ve aileleriyle pikniğe giderken kaybolan İzzet Batmaz ile Selahattin Gürgen’in “Türk ordusuna çalıştıkları” iddiasıyla infaz edildiklerini açıkladı.

Şırnak’ta 5 Temmuz günü merkez Cudi bölgesinde, aileleri ile birlikte pikniğe giden İzzet Batmaz ve Selahattin Güngen’in kaybolduğu bildirilmişti.

Terör örgütü PKK’nın sözde askeri ayağı HPG, sözkonusu sivillerin “Türk ordusu ile çalıştığını” ve bu yüzden “cezalandırıldıklarını” duyurdu.

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Yorumlar

Kadir

Hdp ve chp nin yapilan bu teror ve hainligi hainlik olarak ifade edebilmelerini bekliyoruz
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