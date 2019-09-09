0553 313 94 23

Kan ağlamayan Kürt evi yok!

Akit, eli kanlı terör örgütü PKK’dan evlatlarını isteyen ve onları HDP’nin kandırdığını söyleyen ailelerle konuştu. “HDP’li yöneticilerin kendilerine hakaret ettiğini söyleyen aileler, “Bizi buraya evlatlarımızın acısı getirdi. Kan ağlamayan Kürt evi kalmadı. Evlatlarımızı istiyoruz, sesimizi herkesin duymasını istiyoruz” dediler.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:03
Kan ağlamayan Kürt evi yok!

 Mustafa Şaşmaztürk  Diyarbakır 

Diyarbakır’da HDP İl Binası önünde eylem yapan anaların, babaların nabzını tuttuk... Bir haftadır 10 ay önce oğlu Mustafa Biçer’in dağa çıkarıldığını anlatan eylemci annelerden Ayşegül Biçer, “Burada beklemekten asla yorulmuyoruz, yorulmayacağız. Elimiz kırılsın, ayağımız kırılsın bunlar tedavi edilir ama tek tedavisi olmayan şey var evlat acısı. Evlatlarımızı geri istiyoruz. Onları almadan buradan ayrılmayacağız” şeklinde konuştu.

‘Kürdistan’ davası koca bir yalan

Ağlamaktan sesi kısılan Biçer, şunları dile getirdi: “Mücadelemizi bırakmayacağız ‘Kürdistan’ diye saçma sapan bir davayı kabul etmiyoruz. Çocuklarımızı kurban etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Bu bayrağı başımızın üstünde taşımaya hazırız. Bizim paraya ihtiyacımız yok. Parayı onlara ben vereceğim. Evladımı alıp çıkayım. Evimi de onlara verip çıkacağım, çadırda yaşayacağım. Yeter ki evladım dönsün. Hepimizin acısı aynı.”

HDP’liler bizimle alay ediyor

Geceyi nasıl geçirdiklerini sorduğumuz Biçer, şöyle devam ediyor: “Çok geç vakitlerde evimize dönüyoruz. HDP’liler bize ‘makarnacılar, kömürcüler kolay gelsin’ diyerek dalga geçiyor. El kol hareketleri yapıyorlar. Canımız yanıyor. Bende burayı yakarım. İçerde olsunlar olmasınlar dediğimi yaparım. Müslüman Müslümanı öldürüyor. Ne biçim bir davanın peşindeyiz.

Oğlum, bu yol şehitlik yolu değil!

Oğluna da seslenmek istediğini ve çoğu insanın PKK ve HDP’den korktuğu için dağdan inemediğini söyleyen anne Ayşegül Biçer; “Oğlum belki beni dinler görür. Oğlum geri dön yanlış yoldasın. Şehitlik yolu değil, şehit olacaksın diye kandırıyorlar. Dinin için, bayrağın için savaşırsan namazında niyazında olursan şehitlik nasipte olacaksa olacaktır. Geri dönmelerini istiyorum bütün evlatlarımızın” dedi.

HDP binası olmazsa PKK yok olur

Ayşegül Biçer’in eşi Rauf Biçer de kaçırılan çocukların aylar önce HDP il binasına gelerek beyinlerinin yıkandığını belirtti. Çocuklara HDP il binasında ders verildiğini belirten baba Biçer, şunları anlattı: “Siz kahraman olacaksınız, siz şehit olacaksınız diye çocukların beynini yıkıyorlar. Rahat hareket ediyorlar, çünkü bu binaya devletin müdahale şansı olmadığı için rahatlıkla girip çıkıyorlar. Yani bu HDP aracı bir partidir. Burası olmazsa PKK yok olur. Biz burada acı çekerken ağlarken onlar PKK marşını okuyorlar bir zafer gibi yani. Ağlamayan Kürt evi kalmadı. Herkes bayramını yapıyor, benim eşim köşede ağlıyor. Bizim hayatımız hayat değil, yediğimiz ekmek ekmek değil. Çocuklarımızı getirsinler. Haçlı siyonistlere hizmet etmesinler. Kardeş kardeşe katil olmasın. Ben Kürdüm ama şerefli bir Kürdüm.

Hani sözde sanatçılar nerede?

Şevket-Songül Altıntaş çifti ise oturma eylemine Gaziantep’ten katılmış. Acılı baba Altıntaş, şunları anlatıyor: “Türkiye’den bizi bırakmamalarını istiyorum. Ben özellikle sanatçıları sesimizi duyurmaya davet ediyorum. Ekranlara çıkıp, ‘bu askerler, bu çocuklar bırakılsın istiyoruz’ diyecekler. Başka bir şey istemiyorum. Bizler bu ülkenin vatandaşıyız. Bir kıvılcıma bakıyoruz biz. Kıvılcım atıldı. Çocuklarımıza inşallah kavuşmak istiyoruz.”

“PKK il binası” yazsınlar

Teröristler tarafından polis oğlu kaçırılan Mardinli acılı Baba Şeyhmuz Kaya da şunları ifade etti: “2015 yılında Lice’de kaçırıldı. HDP dedi ki; neden bizim bina? Sizin eş başkanlarınız gözümle gördüm, ilk oğlum öğretmen gelinim yanında. Ben geldim rica ettim. Bütün aşiretleri topladım. Gitmediğim yer kalmadı. Buraya geldiğimiz için bizi azarlıyorlar. Ben çocuğumu 20 yıl büyütmüşüm İstanbul’da görev yapıyordu. Bir izine geldi. İçim içime sığmıyor. Kürt değil bunlar. Diyarbakır HDP binasına gittim rica ettim. HDP yazacaklarına PKK il binası yazsınlar. 9 tane çocuğum var 3 tanesi öğretmen. Her şeyim var. Ben emekliyim. Köyüm var, evim var, her şeyim var. Alçaklardan hiçbir şey istemiyorum, yalnızca oğlumu istiyorum.”

 


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:03
  1. Mardin
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. HDP İl Binası
  5. Kürdistan
  6. Diyarbakır
  7. HDP
  8. PKK
  9. Ayşegül Biçer
  10. Rauf Biçer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eylemci anne sayısı 15’e çıktı
    1. Eylemci anne sayısı 15’e çıktı
    2. Bu hafta çok önemli! Dolar yeni güne..
    3. İstanbul’da yeni eğitim öğretim..
    4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde okulun..
    5. MEB okullar ne zaman tatil olacak? Ara..
    6. Okullar açıldı! İşte, İstanbul’da..
    7. Serbest piyasada döviz açılış..
    8. Tırın altına giren otomobildeki çift..
    9. Kan ağlamayan Kürt evi yok!
    10. İstanbul’da okul trafiği yoğunluğu
    11. Kayseri’de uyuşturucudan 22 kişiye..
    12. GÜNDEM / 9 Eylül 2019
    13. Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
    14. Erzincan'da trafik kazası: Yaralılar var
    15. Gölcük çevresinde temizlik
    16. ABD'yi ayağa kaldıran tehdit:..
    17. İsrail güçleri gece baskınlarında 14..
    18. Başkan Turanlı’nın yeni eğitim öğretim..
    19. Torbalı tarıma dayalı sanayide model..
    20. Okullar açıldı! İşte 2019 2020 eğitim..
    21. Ders zili İbrahim için çalmadı
    22. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    23. Mersin’de 2 ayrı trafik kazasında 2..
    24. Hastanede tedavi gören şahsın..
    25. Okullar bugün açıldı, trafik yoğunluğu..
    26. Kız kardeşler sahte altınla..
    27. Yahyalıspor Çağatay Polatdemir ile..
    28. Yeni kurulan Anayurt Final Spor Kulübü
    29. THY’den ihracata direkt uçuş katkısı
    30. İstanbul polisinden okul çevrelerinde..
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kritik isim evinde ölü bulundu!
    Kritik isim evinde ölü bulundu!
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Nihat Genç: Allah CHP'nin belasını vermiş
    Nihat Genç: Allah CHP'nin belasını vermiş