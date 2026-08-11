Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

HIRSIZLARIN EN ÇOK ÇALDIĞI ARAÇ BELLİ OLDU! Dünya genelinde araç hırsızlığı, güvenlik önlemlerindeki gelişmelere rağmen ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Her yıl milyonlarca araç hırsızların hedefi olurken, bazı otomobil modelleri diğerlerine kıyasla çok daha fazla çalınıyor.