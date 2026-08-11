  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gaziantep’in yeşil altını tezgahlarda! Kilosu dudak uçuklattı İşte çubuk patateslerin gizli tehlikesi: Uzmanı ciddi şekilde uyardı... Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu! Depreme havada yakalandılar: Teleferikte panik anları! Yunanistan en büyük dostunu kazıklamaya kalktı: Türkiye'ye karşı verilecek tanklar reddedildi İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı! İtalyan basınına göre işlem tamam! Fenerbahçe Lukaku'da mutlu sona ulaştı Akılalmaz bir detay belli oldu: Güneş tutulmasında 'imkânsız' hareket! Türkiye'nin 64 yıllık köklü otobüs firması ani kararla satıldı: Yeni sahipleri belli oldu
Gündem
25
Yeniakit Publisher
Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

Dünyadaki ülkelerin çoğunda araba hırsızlığı vakalarında artış yaşanırken, hırsızların en çok çaldığı markalar da belli oldu. İşte en çok çalınan otomobiller...

#1
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

HIRSIZLARIN EN ÇOK ÇALDIĞI ARAÇ BELLİ OLDU! Dünya genelinde araç hırsızlığı, güvenlik önlemlerindeki gelişmelere rağmen ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Her yıl milyonlarca araç hırsızların hedefi olurken, bazı otomobil modelleri diğerlerine kıyasla çok daha fazla çalınıyor.

#2
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

SON 10 YILDA ÇALINAN ARAÇ SAYISI ARTTI! Son 10 yıllık verilere bakıldığında araç hırsızlıklarının 2015'e kıyasla iki kattan fazla artması, otomobil sahiplerinin karşı karşıya olduğu riskin boyutunu gözler önüne seriyor.

#3
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

HER GÜN YAKLAŞIK 150 ARAÇ ÇALINIYOR ​ Üstelik ortaya çıkan rakamlar, hırsızlıkların ne kadar sık yaşandığını da gösteriyor. Dünya genelinde ortalama olarak her gün yaklaşık 150 araç sahibinden izinsiz şekilde alınıyor.

#4
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

İŞTE HIRSIZLARIN EN ÇOK ÇALDIĞI ARAÇLAR!

#5
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

20) TOYOTA PRİUS

#6
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

19) KİA SPORTAGE

#7
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

18) AUDİ A3

#8
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

17) NİSSAN QASHQAI

#9
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

16) RANGE ROVER SPORT

#10
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

15) BMW 1 SERİES

#11
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

14) MERCEDES C-CLASS

#12
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

13) VAUXHALL ASTRA

#13
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

12) FORD KUGA

#14
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

11) LAND ROVER DİSCOVERY SPORT

#15
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

10) VAUXHALL CORSA

#16
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

9) RANGE ROVER EVOQUE

#17
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

8) LEXUS NX

#18
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

7) TOYOTA C-HR

#19
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

6) NİSSAN JUKE

#20
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

5) BMW 3 SERİES

#21
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

4) TOYOTA RAV4

#22
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

3) FORD FOCUS

#23
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

2) VOLKSWAGEN GOLF

#24
Foto - Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!

1) FORD FİESTA/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı!
Gündem

Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı!

Halil Falyalı cinayeti davasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında şok rüşvet iddialarında bulunan Söylemez kardeşlerin yargıland..
Türkiye kritik yasayı beklerken İYİ Parti'den Meclis kürsüsünde şov! Güçlükle indirildi
Gündem

Türkiye kritik yasayı beklerken İYİ Parti'den Meclis kürsüsünde şov! Güçlükle indirildi

TBMM'de Türkiye'nin yakından takip ettiği çerçeve yasa görüşmeleri sürerken İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun eylemi G..
Öcalan'ın İmralı'daki son görüntüsü Meclis'teki kritik saatlerde servis edildi!
Gündem

Öcalan'ın İmralı'daki son görüntüsü Meclis'teki kritik saatlerde servis edildi!

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 31 Ekim 2025'te İmralı'da ailesiyle gerçekleştirdiği g..
Aselsan’dan "Gemilerin muhafızı" Gökdeniz paylaşımı
Teknoloji

Aselsan’dan “Gemilerin muhafızı” Gökdeniz paylaşımı

ASELSAN, sosyal medya hesabından GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Özgür Özel’in Yeni Partisi’nde rezillik diz boyu! ‘Dördü de hanımlarını boşayıp sekreterlerini aldı’
Gündem

Özgür Özel’in Yeni Partisi’nde rezillik diz boyu! ‘Dördü de hanımlarını boşayıp sekreterlerini aldı’

CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler’in, Özgür Özel’in peşinden Yeni Parti’ye geçen bazı isimlere ilişkin kullandığı öne sürülen ifadeler s..
‘Şaka yaptık’ dediler, cezadan kurtulamadılar: İzinsiz fotoğraf, iki öğrenciye hapis getirdi
Gündem

‘Şaka yaptık’ dediler, cezadan kurtulamadılar: İzinsiz fotoğraf, iki öğrenciye hapis getirdi

Çanakkale'de bir üniversite öğrencisinin sosyal medya fotoğrafını izin almadan otobüs durağına yapıştıran iki genç, Yargıtay kararıyla hapis..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23