Hırsızlar onu seviyor: En çok çalınan otomobil belli oldu!
Dünyadaki ülkelerin çoğunda araba hırsızlığı vakalarında artış yaşanırken, hırsızların en çok çaldığı markalar da belli oldu. İşte en çok çalınan otomobiller...
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Dünyadaki ülkelerin çoğunda araba hırsızlığı vakalarında artış yaşanırken, hırsızların en çok çaldığı markalar da belli oldu. İşte en çok çalınan otomobiller...
HIRSIZLARIN EN ÇOK ÇALDIĞI ARAÇ BELLİ OLDU! Dünya genelinde araç hırsızlığı, güvenlik önlemlerindeki gelişmelere rağmen ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Her yıl milyonlarca araç hırsızların hedefi olurken, bazı otomobil modelleri diğerlerine kıyasla çok daha fazla çalınıyor.
SON 10 YILDA ÇALINAN ARAÇ SAYISI ARTTI! Son 10 yıllık verilere bakıldığında araç hırsızlıklarının 2015'e kıyasla iki kattan fazla artması, otomobil sahiplerinin karşı karşıya olduğu riskin boyutunu gözler önüne seriyor.
HER GÜN YAKLAŞIK 150 ARAÇ ÇALINIYOR Üstelik ortaya çıkan rakamlar, hırsızlıkların ne kadar sık yaşandığını da gösteriyor. Dünya genelinde ortalama olarak her gün yaklaşık 150 araç sahibinden izinsiz şekilde alınıyor.
İŞTE HIRSIZLARIN EN ÇOK ÇALDIĞI ARAÇLAR!
20) TOYOTA PRİUS
19) KİA SPORTAGE
18) AUDİ A3
17) NİSSAN QASHQAI
16) RANGE ROVER SPORT
15) BMW 1 SERİES
14) MERCEDES C-CLASS
13) VAUXHALL ASTRA
12) FORD KUGA
11) LAND ROVER DİSCOVERY SPORT
10) VAUXHALL CORSA
9) RANGE ROVER EVOQUE
8) LEXUS NX
7) TOYOTA C-HR
6) NİSSAN JUKE
5) BMW 3 SERİES
4) TOYOTA RAV4
3) FORD FOCUS
2) VOLKSWAGEN GOLF
1) FORD FİESTA/ derleyen: haber7
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