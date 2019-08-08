Kamyonetle çarpışan kamyon viyadükten düştü: 1 ölü, 1 yaralı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kamyonetle çarpışan hurda yüklü kamyonun viyadükten düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeZülfü Kekos (48) idaresindeki hurda yüklü kamyon, Hamzadere Viyadüğü'nde Erdal Canlı yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerleri aşan kamyon, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki viyadükten düştü. Bölgede yer alan İlçe Jandarma Komutanlığındaki askerlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Kekos'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafif yaralanan diğer sürücüye de ambulansta müdahale edildi. Kaza nedeniyle otoyolda kontrollü sağlanan trafik, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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