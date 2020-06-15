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Aktüel

Kamyonetin aküsünü çalıp hurdacıya sattılar

Antalya’da bir kamyonetten çaldıkları aküyü hurdacıya satan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:50:00 -
Kamyonetin aküsünü çalıp hurdacıya sattılar

Antalya’da bir kamyonetten çaldıkları aküyü hurdacıya satan şüpheliler polis tarafından yakalandı.


Antalya’nın Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi’nde park halindeki bir kamyonetin aküsünün çalınması üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekibi tarafından kamyonetten alınan parmak izleri ve çevredeki güvenlik kameralarından akü hırsızlığını gerçekleştiren şüphelilerin H.Y. ile M.C.D. olduğu tespit edildi.


Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde aküyü çaldıklarını ve hurdacılık yapan Y.D.’ye sattıklarını itiraf etti. Aküleri satın alan Y.D. hakkında ‘Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi’ suçundan adli işlem yapıldı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. ve M.C.D. isimli şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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