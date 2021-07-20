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Yerel Kamyonet şarampole uçtu: Yaralılar var
Yerel

Kamyonet şarampole uçtu: Yaralılar var

Sivas'ta bir kamyonet şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 23:08:00 -
Kamyonet şarampole uçtu: Yaralılar var

Sivas'ta Merakum yolundan kent merkezine ilerleyen 58 ACD 049 plakalı kamyonet, virajda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ile araçta bulunan H.A. ve M.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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