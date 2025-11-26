  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Almanya’dan tartışmalı karar: İsrail’e silah ihracatı yeniden başladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş sözler! Yapay zeka öğretmenlik mesleğini bitirecek mi?

Sudan'da teröristler ABD'ye yaranmak için ateşkes ilan etti

Bakan Memişoğlu: Üreten sağlık vizyonu daha da güçlenecek 4 şehir hastanesine teknoloji ofisi

Zelenskiy-Trump barış için bir araya geliyor: Cenevre’de temel şartlar netleşti

DEM’den ilk açıklama geldi: İmralı'da neler konuşuldu?

HÜDA PAR’dan ‘Kadına Şiddetle Mücadele’ açıklaması: Seküler yaşam arttıkça kadına şiddet de artıyor! Çare İslami hayat tarzında

Adliye'de patlama! Yaralılar var... İlk görüntüler geldi

Batı Yaka’da yeni zulüm! İşgal için yasa hazırlığı

Ateşkes ihlali sürüyor! Gazze'de 3 kişi daha şehit oldu
Yerel Kamyonet ile otomobil çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Kamyonet ile otomobil çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kamyonet ile otomobil çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti

Erzurum’da E80 kara yolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Erzurum'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

A.T. idaresindeki 25 AP 220 plakalı otomobil, E80 kara yolu üzerinde Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde H.K'nin kullandığı 25 AAV 503 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü A.T. ve araçtaki E.T. ile Y.G. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sarıyer’de 300’den fazla esnaf bir günlük kazancını Gazze’ye bağışlıyor
Sarıyer’de 300’den fazla esnaf bir günlük kazancını Gazze’ye bağışlıyor

Aktüel

Sarıyer’de 300’den fazla esnaf bir günlük kazancını Gazze’ye bağışlıyor

Antalya’da kaza sonrası karar şaşırttı! Ölüme neden olan operatöre ev hapsi verildi
Antalya’da kaza sonrası karar şaşırttı! Ölüme neden olan operatöre ev hapsi verildi

Gündem

Antalya’da kaza sonrası karar şaşırttı! Ölüme neden olan operatöre ev hapsi verildi

Tekirdağ’da akılalmaz olay! Kaza yapan aracın hali şoke etti
Tekirdağ’da akılalmaz olay! Kaza yapan aracın hali şoke etti

Yaşam

Tekirdağ’da akılalmaz olay! Kaza yapan aracın hali şoke etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23