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Kamyondan atlamak isterken, altında kalıp can verdi

Tekirdağ'da, buğday yüklü kamyon, sürücü Adem Çakar'ın yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu kontrolden çıktı. Kapıyı açıp, yola atlamak isteyen Çakar, devrilen aracın altında kalarak, yaşamını yitirdi.

01 Kasım 2018 Perşembe 17:52
Kamyondan atlamak isterken, altında kalıp can verdi

 

Kaza, öğleden sonra, Tekirdağ- Hayrabolu yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Adem Çakar'ın kullandığı 10 TG 090 plakalı buğday yüklü kamyon, yolun sağındaki toprak yığınına çarparak, kontrolden çıktı. Çakar, bu sırada kamyonun kapısını açıp, yola atlamak isterken, devrilen aracın altında kaldı. Kazayı görenler, çevreye saçılan buğday dolu çuvalları kaldırıp, sürücüye ulaşmaya çalışırken, bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, vinçle kaldırdıkları kamyonun altından Çakar'ı çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Adem Çakar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Etrafa saçılan buğday yüklü çuvallar nedeniyle yolun bir süre trafiğe kapalı kalması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya gören sürücülerden biri, "Kamyonun devrilme anında sürücünün kapıyı açarak, atlamaya çalıştığını gördüm. Atladıktan sonra da sürücü, tonlarca buğday yüklü kamyonun altında kaldı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 17:52
  1. Tekirdağ
  2. Trafik kazası
  3. kamyon devrildi
  4. kamyon sürücüsü öldü

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