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Yerel Kamyon, işçilerin arasına daldı!
Yerel

Kamyon, işçilerin arasına daldı!

Arnavutköy’de hafriyat kamyonu inşaat işçilerinin arasına daldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 08:58:00 - 2022-11-01 09:00:17
Kamyon, işçilerin arasına daldı!

Kaza, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Yassıören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, virajı döndükten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu yol kenarında bulunan, inşaatta çalışan işçilerin üzerine yöneldi.

Kamyonun üzerlerine geldiğini son anda fark eden inşaat işçilerinden bir tanesi demir bariyerlerin üzerinden atladı, diğeri ise koşarak inşaatın temelinin bulunduğu yere kaçtı. İşçilerin ölümle burun buruna geldiği dehşet anları bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Görüntülerde bir işçinin demir bariyerden atlayarak kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. İşçilerin kaza sonrasında arkadaşlarının yardımına koştuğu da görüldü.

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