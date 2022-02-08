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Yerel Kamyon ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü 1 yaralı
Yerel

Kamyon ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü 1 yaralı

Manisa'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 07:46:00 -
Kamyon ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü 1 yaralı

S.S. (33) yönetimindeki 45 ZB 4900 plakalı kamyonet ile Metin Yavuz'un (17) kullandığı 45 AGH 488 plakalı motosiklet, Yedi Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Metin Yavuz ile yolcu konumundaki Kerem Yavuz (17), Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Metin Yavuz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Kerem Yavuz, Manisa Merkez Efendi Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü S.S'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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