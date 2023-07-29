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Yerel Kamyon ile cip kafa kafaya şoförleri yumruk yumruğa
Yerel

Kamyon ile cip kafa kafaya şoförleri yumruk yumruğa

Yeniakit Publisher
2023-07-29 15:05:00 -

Kadıköy’de iki araç sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında yumruklar havada uçuştu. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden gelen hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü yol ortasında karşı karşıya geldi. Otomobil sürücüsü yol vermeyince kamyon şoförü aracından inerek karşı tarafla tartışmaya başladı. Sözlü tartışma, kamyon şoförünün diğer sürücüye saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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