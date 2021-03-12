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Gündem Kamuya personel alımında yeni dönem
Gündem

Kamuya personel alımında yeni dönem

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elektronik Kamu İstihdamı Portalı ile kamu personel alımlarının tek bir sistem üzerinden yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 10:51:00 -
Kamuya personel alımında yeni dönem

EKİP projesi ile birlikte kamuda yeni bir dönemi başlatacaklarını bildiren Bakan Selçuk, nitelikli personel istihdamını da böylece kolaylaştıracaklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, projenin kamu istihdamına katılımı artıracağını da belirterek, personel temini sürecinde en nitelikli kişiye, en kısa sürede ve en ekonomik yöntemlerle ulaşacaklarını söyledi.

Hali hazırda kamu personeli alım ilanlarının birçok platform üzerinden yayınlandığına dikkat çeken Bakan Selçuk şunları söyledi: “EKİP 2021 Yılı Yatırım Programına alındı. Proje ile artık tüm kamu personeli alım ilanlarının internet sitesi üzerinden yayımlanmasını sağlayacağız. Hem adaylar hem de kurumlar için daha efektif bir hizmet sunacağız.” 

E-devlet ile entegrasyonu sağlanacak

EKİP’i ayrıca e-devlet ile entegre edeceklerinin bilgisini veren Bakan Selçuk, “Özellikle kamu personeli adayları istihdama ilişkin bilgilere ve birçok çevrimiçi işleme 7/24 ulaşabilecek” ifadelerini kullandı.

Personel alımı daha düşük maliyetli ve hızlı olacak

Daha düşük maliyetli ve daha hızlı personel alımı sürecinin de başlayacağının altını çizen Bakan Selçuk, “Fiziki evrak üzerinden görülen birçok işlem sanal ortama aktarılacak. Dolayısıyla iş yükünü önemli oranda azaltacağız. Projemiz ayrıca kamu personel planlama işlemlerine de katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Kamu personel alımlarında teknolojik gelişmelerden maksimum düzeyde istifade ettiklerini aktaran Bakan Selçuk, şöyle devam etti: “Personel alımlarını daha disiplinli, anlaşılır ve daha erişilebilir hale getireceğiz. Bu projemiz, vatandaş odaklı hizmet anlayışımızdan hareketle tek bir merkezden kamuoyuna açık bir şekilde hizmet vereceğinden açık ve şeffaf devlet anlayışımıza da katkı sağlamasını öngörüyoruz.”

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Yorumlar

Ademoğlu

Disiplinli anlaşılabilir erişilebilir diyor aka daha ŞEFFAF demiyor...Kul hakkı eninde sonunda çıkar..
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