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Dünya Kamuya ait milyonlarca dolar ABD’ye kaçırılmış: Paralarını geri istiyorlar
Dünya

Kamuya ait milyonlarca dolar ABD’ye kaçırılmış: Paralarını geri istiyorlar

Yeniakit Publisher
2024-04-29 18:56:00 -
Kamuya ait milyonlarca dolar ABD’ye kaçırılmış: Paralarını geri istiyorlar

Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, yaptığı açıklamada, hükümetin Nijeryalı yetkililer tarafından yurt dışına kaçırılan milyonlarca doların iade edilmesi konusunda çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

 

 

Nijerya hükümeti, ülkedeki yetkililer tarafından kaçırılan paraların geri gönderilmesi için ABD’ye çağrıda bulundu.

Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, yaptığı açıklamada, hükümetin Nijeryalı yetkililer tarafından yurt dışına kaçırılan milyonlarca doların iade edilmesi konusunda çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Tuggar, ABD tarafından ülkeye iade edilen 308 milyon doların yıllarca kaçırılan paralara kıyasla yetersiz olduğunu kaydetti.
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Nijerya hükümetinin, kalkınma ortaklarıyla yapılan anlaşmalar doğrultusunda yurt dışına kaçırılan paraları vatandaşlarının ortak yararı için kullanacağının altını çizen Tuggar, paraların geri gönderilmesi için ABD’ye çağrıda bulundu.

Tuggar, fonların altyapı gelişimine tahsis edileceğini, yollar, okullar, eğitim ve önemli yatırım gerektiren diğer hayati sektörler gibi projelere odaklanılacağını ifade etti.

Nijeryalı yetkililerin, kamuya ait milyonlarca doları ABD gibi çeşitli ülkelere kaçırdığı öne sürülüyor.

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