Kamuya açıklanmayacak! Çin'i rahatsız eden ziyaret
ABD ordusundan üst düzey bir istihbarat yetkilisinin, Tayvan'ı ziyaret ettiği bildirildi.
ABD ordusundan üst düzey bir istihbarat yetkilisinin, Tayvan'ı ziyaret ettiği belirtildi. Üst düzey yetkilinin Tayvan'daki programının kamuya açıklanamayacağı kaydedildi.
Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı İstihbarat Başkanı Koramiral Michael Studeman, akşam saatlerinde özel bir tarifeli uçak ile Taipei Songşan Havaalanı'na indi.
Tayvan hükümeti, Amiral Studeman'ın ziyarete ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, "üst düzey yetkilinin Tayvan'daki programının kamuya açıklanamayacağını" bildirdi.
Açıklamada, "Tayvan ile ABD arasındaki etkileşim ve temaslar olağandır, ABD'li yetkililerin ziyaretleri memnuniyet oluşturmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Sabah saatlerinde yerel medyada yer alan haberlerde, Tayvan'a tarifeli özel uçakla gelmesi beklenen kişinin, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel olacağı ileri sürülmüştü.