Kamudan ihraç edilen 6 kişiye FETÖ gözaltısı Malatya'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların, görevlerinden ihraç edilen kamu personeli olduğu belirtildi.

Malatya’da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda görevlerinden ihraç edilen 6 kamu personeli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şube Müdürlüklerince FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak ve silahlı terör örgütüne yardım etmek suçlarından aranan veya haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Malatya il merkezinde 15 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda kamudan ihraç edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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