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Ekonomi Kamuda istihdam fırsatı
Ekonomi

Kamuda istihdam fırsatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çeşitli illerde görevlendirilmek üzere 75 koruma ve güvenlik ile 55 temizlik görevlisi olmak üzere 130 personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 12:00:00 -
Kamuda istihdam fırsatı

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 9 Nisan’a kadar gerçekleştirilebilecek. İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 26 Nisan’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

GİB 58 personel alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da çeşitli pozisyonlarda 58 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başkanlığın Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı İlanına alım için başvurular 16 Nisan Cuma saat 17.30’a kadar gerçekleştirilebilecek. Sözlü sınav 24 Mayıs-4 Haziran 2021 döneminde Ankara’da yapılacak.

TÜBİTAK ile SAGE'ye 82 personel alınacak

Bu arada Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile kurum bünyesindeki Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne (SAGE) toplam 82 personel alımı gerçekleştirilecek. TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere toplam 5 yönetici asistanı ve memur alınacak. Belirtilen şartları taşıyanlar 9 Nisan’a kadar başvuru yapabilecek. TÜBİTAK SAGE bünyesinde görev yapmak üzere toplam 77 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak. Belirtilen şartları taşıyanlar 26 Nisan’a kadar başvuruda bulunabilecek. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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