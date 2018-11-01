‘Kamuda iş ahlakı’ masaya yatırılıyor
Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, 3 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.01 Kasım 2018 Perşembe 09:36
Türkiye İş Ahlakı Zirvesi’nin üçüncüsü Kamuda İş Ahlakı temasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla 3 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından düzenlenen zirve, Türkiye’de “İş Ahlakı”nı kamuoyunun, devlet kurum ve kuruluşlarının, iş dünyasının ve STK’ların gündemine taşımayı hedefliyor.
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