0553 313 94 23
impression

‘Kamuda iş ahlakı’ masaya yatırılıyor

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, 3 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:36
‘Kamuda iş ahlakı’ masaya yatırılıyor

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi’nin üçüncüsü Kamuda İş Ahlakı temasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla 3 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından düzenlenen zirve, Türkiye’de “İş Ahlakı”nı kamuoyunun, devlet kurum ve kuruluşlarının, iş dünyasının ve STK’ların gündemine taşımayı hedefliyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:36
  1. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi
  2. Kamuda İş Ahlakı
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  4. Haliç Kongre Merkezi
  5. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)

YORUM YAZ

  • derman05derman051 sa önce
    Kamuda iş ahlakı derken devlet dairelerinde çalışanlar biribirine hitap ederken artık iyice ayarını kaçırma noktasında.Bence bunların saygı çevresinde düzenlenmesi gerekir.
  • maraşlımaraşlı1 sa önce
    ... Kamudaki ahlaksızlığı öğrenmek için önce tebdili kıyafetle gidin bir kamu kuruluşuna denetleyin ondan sonra sorunları çözüme kavuşturun.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kuru üzüm ücretleri çiftçiyi sevindirdi
  1. Kuru üzüm ücretleri çiftçiyi sevindirdi
  2. Galatasaray-Fenerbahçe maçı’nın..
  3. Çocuklar masonik kıskaçta
  4. AKM'nin temelinin ne zaman atılacağı..
  5. ÖSYM'den KPSS adaylarına "zaman" uyarısı
  6. 4B’liler kadroya mı alınacak?
  7. Erdoğan'ın Başdanışmanı'ndan Öcalan..
  8. İran'dan Suudi Arabistan açıklaması
  9. Şirket ortağı Bağ-Kur sigortalısı olur
  10. AK Parti İstanbul adayı Binali..
  11. Trump: Suudiler bana ihanet etmedi!
  12. Terör örgütü PKK şüphelisi yolcu..
  13. Sigortadan sonraki doğum borçlanılır
  14. Cumhur İttifak'ı dağılacak mı?
  15. Birden fazla maaş almak mümkün
  16. Ankara'da FETÖ operasyonu!
  17. Muhtaçlık maaşı kimlere bağlanır?
  18. Araç sahipleri dikkat! 81 ilin..
  19. Bahçeli'den Cumhur İttifakı..
  20. Ahmet Hakan, Sözcü yazarına çaktı:..
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
2019 asgari ücret ne olur
2019 asgari ücret ne olur
Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

Günün Karikatürü

1 Kasım 2018
AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri
Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri