Çankaya Belediye Başkanı Güner'in en yakınıydı... Köksal'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı!
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Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın idrar ve saç örneklerinde yapılan adli tıp incelemesinde kokain ile metamfetamin maddeleri tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanan, Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yakın arkadaşı Sadık Can Köksal’dan skandal bir haber geldi.
KOKAİN VE METAMFETAMİN TESPİT EDİLDİ
Köksal'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Şüpheliden alınan idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin tespit edildi.
Adalet Bakanlığı kaynakları, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtti.