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Ekonomi Gözler Merkez Bankası’nda Faiz beklenti anketi açıklandı
Ekonomi

Gözler Merkez Bankası’nda Faiz beklenti anketi açıklandı

Yeniakit Publisher
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Gözler Merkez Bankası’nda Faiz beklenti anketi açıklandı

Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağını, biri 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TCMB'nin 10 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağını, biri 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.

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Yorumlar

Fırat Yazıcı

Elindeki parasını faize yatıran çoğunluğun israfı yüzünden enflasyon kolay kolay düşmez. Haram kazancın önüne geçilmeli. Ayrıca döviz stoklamanın yasaklanması lazım. Ama öncelikle faiz kazancına bir darbe vurulmalıdır.
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