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Ekonomi Piyasaların beklediği veri açıklandı: Altın çakıldı
Ekonomi

Piyasaların beklediği veri açıklandı: Altın çakıldı

Yeniakit Publisher
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Piyasaların beklediği veri açıklandı: Altın çakıldı

ABD'de piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Verinin açıklanamasın sonrası ons atlında 1.50’nin üzerinde düşüş yaşandı ve 4382 doları gördü. Gram altın da yüzde 1.70’ten fazla düşerek 6 bin 830 liraya geriledi.

Ağustosta tarım dışı istihdam 162 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu. Verinin açıklanamasın sonrası ons atlında 1.50’nin üzerinde düşüş yaşandı ve 4382 doları gördü.

Gram altın da yüzde 1.70’ten fazla düşerek 6 bin 830 liraya geriledi. Düştüğü bölgeden hızlı bir toparlanma belirtisi gösteren gram altın kısa süre içerisinde yeniden 6 bin 860 liraya çıkarak kayıpların bir kısmını geri aldı. Gram altın saat 16.00 itibariyle 6 bin 854 liradan işlem görüyor. 

 

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