Yunan basını, Ankara’nın haritalama yaptığını yazdı: Türkiye, tepki süremizi test ediyor

TAHSİN HAN

Yunan haber sitesi Pentapostagma’da yer alan bir habere göre; Ege Denizi üzerinde uçuş gerçekleştiren Türk Bayraktar insansız hava aracının Yunan F-16’larını tespit etmesi Atina’da geniş yankı uyandırdı. Haberde, Türk tarafının “yorgun düşmüş” Atina’ya insanlı savaş uçakları göndermek yerine, Ege Denizi’ne sürekli olarak silahlı veya silahsız insansız hava araçları (İHA) sevk ettiği belirtildi. Son olarak Türk Bayraktar İHA’sının, uçuş planı sunmadan Ege’nin orta kesiminde, İkarya’nın kuzeyinde hareket etmesi üzerine Yunan Silahlı Kuvvetleri alarm durumuna geçirildi.

Yunan sitesinin aktardığı detaylara göre, Atina FIR’ında hava trafik kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla Yunan Hava Kuvvetleri anında tepki vererek F-16 savaş uçaklarını İHA’yı tespit edip önlemek üzere havalandırdı. Ancak haberde, yaşanan bu olayın münferit bir gelişme olmadığı, Alexandroupolis (Dedeağaç) havaalanı terminal alanına yaklaşan Türk İHA’sı gibi bir dizi eylemin ardından geldiği ifade edildi.

Pentapostagma, Ankara’nın insansız hava araçlarını bu şekilde yoğun kullanmasının arka planındaki stratejik hedeflere dikkat çekerek haberde şu iki temel hususu ön plana çıkardı: “Ankara’nın İHA kullanması, Türkiye’nin Ege’de bir ‘yıpratma savaşı’ yürüttüğünü gösteriyor.”, “Ankara, Yunan hava savunmasının tepki sürelerini ve savaş uçaklarımızın kalkış noktalarını haritalandırıyor.”

TÜRKLERİN GÜÇ GÖSTERİSİ

Haberde yer alan değerlendirmelere göre Türkiye, yerli savunma sanayisinin ulaştığı yüksek teknolojik güç ve üretim kapasitesini Ege semalarında bir güç gösterisi olarak sergiliyor. Bayraktar sistemlerinin bu derece aktif ve kararlı kullanımı, bir yandan Türk savunma teknolojisinin caydırıcılığını gözler önüne sererken, diğer yandan Yunanistan’ın savunma reflekslerini, radar kapsama alanlarını ve F-16’ların reaksiyon sürelerini adım adım test etmeye hizmet ediyor. Uçuş planı sunulmaksızın yapılan bu operasyonlar, Atina FIR’ı üzerindeki denetim hakkına doğrudan bir meydan okuma ve Ege’de fiili bir “ortak yönetim” veya yeni bir statü oluşturma girişimi olarak yorumlanıyor.

Yunanistan Milli Savunma Genelkurmay Başkanlığı’nın (GEETHA) gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilen haberde, Atina’nın bu asimetrik tehdide karşı kendi stratejilerini geliştirmeye çalıştığı ifade edildi.

Pentapostagma, Yunan tarafının bu meydan okumaya sadece jet havalandırarak değil, İsrail ile yapılan 3,5 milyar avroluk anlaşmalar kapsamında alınan “Drone Dome” ve Yunan Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen yerli “Centauros” elektronik karıştırma sistemleriyle yanıt vermeyi hedeflediğini aktardı.