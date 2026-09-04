Kendinden olmayanı casus ilan ettiler! Katil İsrail'i eleştiren Rus tarihçi Şin Bet tarafından kaçırıldı!

Siyonist İsrail rejimi, kendine muhalif tek bir sese dahi tahammül edemediğini bir kez daha kanıtladı! İsrail'i eleştiren sert yazılarıyla tanınan ve 2 Ağustos 2026'da konferans için gittiği Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda sırra kadem basan Rus tarihçi Artyom Kirpichenok’un, kanlı iç istihbarat teşkilatı Şin Bet (Şabak) tarafından alıkonulduğu ortaya çıktı. Siyonist yönetimin, siyonizm karşıtı tutumuyla bilinen 51 yaşındaki tarihçiyi "casusluk" kılıfıyla zindana attığı bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, hem Rusya hem de İsrail vatandaşlığı bulunan, İsrail aleyhinde ve siyonizm karşıtı kapsamlı yazılar kaleme alan Kirpichenok'tan, 2 Ağustos 2026'da bir konferans dolayısıyla geldiği Tel Aviv'de uçaktan indikten sonra bir daha haber alınamadı.

Kirpichenok'un ailesi ve arkadaşları kendisiyle iletişim kurmaya çalıştı ancak bu girişimler başarısız oldu.

Kirpichenok'un avukatı, Rusça yayın kuruluşu "Meduza"ya yaptığı açıklamada, tarihçinin İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet (Şabak) tarafından alıkonulduğunu belirtti.

Avukat, resmi olmayan bilgiye göre Kirpichenok'un casusluk yaptığı ve yabancı bir istihbarat ajanıyla iletişime geçtiği şüphesiyle sorgulandığını aktardı.

Meduza'nın haberine göre, Kirpichenok hakkındaki iddianamenin bugün tamamlanması bekleniyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinde 30 Ağustos'ta yayımlanan habere göre, Kremlin İnsan Hakları Konseyi, Rus tarihçi Artyom Kirpichenok’un durumuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletlere (BM) başvuruda bulunmuştu.

Konsey, BM'ye İsrailli yetkililerle irtibata geçmesi yönünde çağrıda bulunarak, gözaltı gerekçelerinin açıklanmasının yanı sıra Kirpichenok'un bir avukata ve nitelikli tıbbi bakıma derhal erişiminin sağlanmasını talep etmişti.

Rus basınına göre, Kirpichenok, 2 Ağustos'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan kalkan bir uçakla Ben Gurion Havalimanı'na inmişti.

Kaybolduğunun bildirilmesinden üç gün sonra, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoliy Viktorov, "Rus diplomatların, durumu yakından takip ettiğini" açıklamıştı.

St. Petersburg'da doğan 51 yaşındaki Kirpichenok, 1990'larda İsrail'e göç etmişti. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde öğrenim gören Kirpichenok, İsrail'e yerleştikten yaklaşık 15 yıl sonra Rusya'ya dönerek yaşamını burada sürdürmeye başlamıştı.