Fenerbahçe'nin ikinci yıldızı da Çorum'a gitti! Çağlar Çorumlu!

Çorum FK, transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı ve millî futbolcu sağlık kontrollerinden geçti.

Süper Lig'in yeni ekibi, transferin resmiyet kazanması için süreci sürdürüyor. İmzaların atılması ve herhangi bir sorun yaşanmaması hâlinde Çağlar Söyüncü, Çorum FK kadrosuna katılacak.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Çorum FK ile anlaşmaya varan Çağlar Söyüncü, transfer süreci kapsamında sağlık kontrollerinden geçti.

Transferin tamamlanması hâlinde deneyimli savunma oyuncusu Fenerbahçe'den Çorum FK'ye geçiş yapacak.

CENGİZ ÜNDER İLE YENİDEN...

Çağlar Söyüncü'nün transferinin resmiyet kazanması durumunda Cengiz Ünder ile yolları bir kez daha kesişecek.

İki futbolcu daha önce Altınordu ve Fenerbahçe'de birlikte yer aldı. Söyüncü'nün imza atması hâlinde ikili bu kez Çorum FK'de yeniden buluşacak.