İşte turşu suyu-bal karışımının etkileri: Özellikle sporcular tercih ediyor!

Spor yapanların son dönemde sıkça konuştuğu karışımlardan biri de turşu suyu ve bal oldu. İlk bakışta kulağa oldukça ilginç gelen bu ikilinin aslında farklı amaçları var. Turşu suyu terlemeyle kaybedilen sodyumun yerine konmasına yardımcı olurken, bal da vücuda hızlı enerji sağlayabiliyor.