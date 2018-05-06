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Kamuda devrim gibi yenilikler

Son 15 yılda kamuda devrim niteliğinde değişiklikler yaşandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 08:48
Kamuda devrim gibi yenilikler

Türkiye son 15 yılda gerek kamu personel rejimi gerekse çalışma hayatıyla ilgili çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hem hizmet verenin hem de alanın mutlu olacağı bir kamu yönetimi sistemine kavuşacağız.

İşte yapılan değişikliklerden bazıları:

FON TASFİYE EDİLDİ

1995'e kadar çalışanların aylıklarından zorunlu olarak kesilen ve herkesin umudunu yitirdiği Tasarruf Teşvik Fonu'nda biriken paralar nemalarıyla birlikte hak edenlere ödendi. Ödeme 15.1 milyar lirayı buldu.

 KEY TASFİYE EDİLDİ

Konut Edindirme Fonu hesapları tasfiye edilerek, çalışanların alın teri olan paraların hak sahiplerine iadesi sağlandı. Ödenen para 3.5 milyarı buldu.

 KAMU ÇALIŞANINA PROMOSYON

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Bankalar tarafından verilen promosyon ödemeleri kurumlara harcanıyordu. 2007/21 sayılı Başbakanlık genelgesi ile banka promosyonlarının kurum personeline eşit şekilde dağıtılması sağlandı.

 NÖBETÇİ MEMURLUK

1966'da yürürlüğe konan 711 Sayılı Kanun uyarınca kurumlarda nöbetçi memurluğu uygulaması yürütülüyordu. 2014'te bu uygulama kaldırılıp nöbetçi memurluğa son verildi.

 EŞİTSİZLİK BİTTİ

Aynı kadro unvanına sahip memurların bütün kurumlarda aynı maaşı alması, ayrıcalıklı kurum uygulamasını bitirdi. Maaş artışı kurumlar arası nakil taleplerini azalttı.

 İKİ KEZ İLAVE 1 DERECE VERİLDİ

1979 ve 1991 yıllarında iki kez verilen ilave 1 derece uygulamasından yararlanamayan kamu çalışanları haklarına kavuştu. 2005'te yürürlüğe giren 5289 Sayılı Kanun'la ve daha sonra 2015'te imzalanan toplu sözleşme ile kamu çalışanlarına ilave 1 derece verildi.

DİSİPLİN AFFI

2006'da 5525 Sayılı Kanun ile memurların ve diğer kamu görevlilerinin disiplin suçları affedildi.

 DEMOKRATİK ADIMLAR

Yargı denetimi dışında kalan uyarma ve kınama disiplin cezalarına yargı yolu açıldı. 2014'te uyarma ve kınama cezası alan aday memurların görevine son verilmesi önlendi. Memurların hafta sonu il dışına çakma yasağı kaldırıldı. YAŞ kararları yargı denetimine açıldı. Kamuda başörtüsü yasağı kaldırıldı. Cuma namazı için kamu çalışanlarına izin verilmesi hakkı düzenlendi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 08:48
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