Kamu ve sanayi sektörleri 2025’te siber suçluların ilk hedefi haline geldi!

Kaspersky Güvenlik Hizmetleri tarafından yayımlanan küresel ‘Siber Dünyanın Anatomisi’ raporuna göre; kamu sektörü, 2025 yılında gerçekleşen tüm yüksek seviyeli vakaların %19'unu oluşturarak üst üste ikinci kez en çok hedef alınan sektör oldu. Kamu sektörünü %17 ile sanayi, %15 ile BT (bilgi teknolojileri) sektörü takip etti. Bu değişimle birlikte BT sektörü, finans sektörünü ilk üç sıranın dışına iterek üçüncü sıraya yerleşti. “Siber Dünyanın Anatomisi” raporu; Kaspersky Managed Detection and Response, Kaspersky Incident Response, Kaspersky Compromise Assessment ve Kaspersky SOC Consulting hizmetlerinden elde edilen vaka istatistiklerine dayanan kapsamlı bir küresel analiz sunuyor. Rapor; saldırganların en yaygın taktik, teknik ve araçlarına ışık tutarken, tespit edilen olayların özelliklerini ve bunların bölge ve sektörlere göre dağılımını da ortaya koyuyor.

GELİŞMİŞ KALICI TEHDİTLER (APT) %33,3 İLE EN YAYGIN SALDIRI TÜRÜ

Rapora göre kamu kurumları 2025 yılında da en çok hedef alınan sektör olmayı sürdürdü. Bu sektördeki saldırıların kök nedenlerine daha yakından bakıldığında, gelişmiş kalıcı tehditlerin (APT) %33,3 ile en yaygın saldırı türü olduğu görülüyor. Bu durum, tehdit aktörlerinin otomatik koruma mekanizmalarını aşmak için taktiklerini sürekli geliştirdiğini ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra, kamu kurumlarının %18,9'unun sosyal mühendislik saldırılarına maruz kalması, çalışanların siber tehditler için hâlâ en zayıf halka ve kritik bir giriş noktası olmaya devam ettiğini kanıtlıyor.

KURUMSAL DAYANIKLILIĞIN DA GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR

Hem gelişmiş kalıcı saldırganlardan hem de sosyal mühendislik kampanyalarından kaynaklanan bu ikili savunmasızlık, yalnızca teknolojik altyapının değil, kurumsal dayanıklılığın da güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Özellikle büyük ve dağınık bir yapıya sahip kamu ortamlarında, rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) ve yetkilerin sınırlandırılması gibi önlemlerin uygulanması, ele geçirilen hesapların yaratacağı etkiyi önemli ölçüde azaltabilir.

SANAYİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK TEHDİTLER

Sanayi sektörü ise farklı ancak benzer derecede kritik bir risk profili sergiliyor. Bu alandaki tehditlerin dağılımı oldukça dengeli: APT kaynaklı olaylar %17,8, zararlı yazılımlar %14,9 ve sosyal mühendislik saldırıları %13,9 seviyesinde. Bu tablo, endüstriyel kuruluşların tek bir tehdit türünden ziyade, farklı yetkinlik ve motivasyonlara sahip geniş bir saldırgan kitlesinin hedefinde olduğunu gösteriyor. Dikkat çekici bir diğer unsur ise doğrulanmış siber tatbikatların (red teaming) %22,8 ile bu sektörde en yüksek paya sahip olması; bu da endüstriyel kuruluşların proaktif güvenlik doğrulamalarına artan yatırımını yansıtıyor. BT sektörü ise belirgin şekilde farklı bir tablo ortaya koyuyor. Olayların %41’inin insan odaklı APT saldırılarından kaynaklanması, bu sektörün gelişmiş tehdit aktörleri için öncelikli hedef olduğunu açıkça gösteriyor. Bu saldırılar, mevcut güven ilişkilerini suistimal ederek tedarik zincirleri aracılığıyla geniş çaplı bir domino etkisi yaratmayı hedefliyor. Vakaların ek %17’sinde daha önceki APT faaliyetlerine ait izlere rastlanırken, sosyal mühendislik saldırıları %11 seviyesinde kalıyor. Buna karşılık red teaming faaliyetlerinin yalnızca %9 oranında olması, sektörün maruz kaldığı tehdit düzeyine kıyasla proaktif güvenlik testlerinin henüz yeterince yaygınlaşmadığını ortaya koyuyor.

FİNANS SEKTÖRÜ İLK ÜÇ HEDEF ARASINDAN GERİLEDİ

Öte yandan finans sektörü ilk üç hedef sektör arasından geriledi. Rapora göre bu sektörde red teaming faaliyetleri %36,1 ile önemli bir paya sahipken, doğrulanmış APT faaliyetleri %11,5 seviyesinde kalıyor. Bu durum, düzenleyici uyum odaklı ve olgunlaşmış güvenlik yaklaşımlarının, zafiyetlerin erken tespit edilmesine katkı sağlayarak yüksek maliyetli ihlallerin ve itibar kayıplarının önüne geçebildiğini gösteriyor.

“KAMU, ENDÜSTRİYEL VE BT KURULUŞLARI SOFİSTİKE TEHDİTLERİN SÜREKLİ ODAĞINDA”

Kaspersky Güvenlik Operasyonları Başkanı Sergey Soldatov konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Kamu, endüstriyel ve BT kuruluşları; sahip oldukları stratejik varlıklar, kritik altyapılar ve küresel tedarik zincirleri nedeniyle sofistike tehdit aktörlerinin sürekli odağında yer alıyor. 2025 verileri, bu saldırıların fırsatçı değil, hedefli ve çoğu zaman kalıcı erişim elde etmeye yönelik olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu sektörlerde faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, kararlı saldırganların sistemlere sızmanın bir yolunu bulacağını varsaymalı ve savunmalarını erken tespit, hızlı müdahale ve maruziyet süresini minimize etme üzerine kurgulamalıdır. Bu nedenle proaktif tehdit avcılığı, sürekli izleme ve düzenli ihlal değerlendirmeleri artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir.”