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Ekonomi

Kamu sigorta şirketleri tek çatı altında

Türkiye Varlık Fonu, sigorta şirketlerinde hisselerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait olan paylarının Türkiye Varlık Fonu’nun iştiraki olan TVF Finansal Yatırımlar AŞ tarafından satın alındığını duyurdu.

2020-04-24 11:40:00 -
Kamu sigorta şirketleri tek çatı altında

Açıklamada, “Güneş Sigorta AŞ, Halk Sigorta AŞ, Ziraat Sigorta AŞ, Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ hisselerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait olan payları iştirakimiz TVF Finansal Yatırımlar AŞ tarafından satın alınmıştır” denildi.

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