Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacına yönelik 468 askeri personel alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik de bin 680 askeri personel alımı yapılacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" adresindeki başvuru kılavuzunda yer alacak.

Adaylar başvurularını 15 Ocak'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Jandarma Genel Komutanlığının karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli personel ile 29 memur alımı yapılacak.

Başvurular 15 Ocak'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden yapılabilecek. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere "www.jandarma.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözlü sınav ile 25 çalışma uzman yardımcısı alacak.

Başvurular 9 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Adayların 2021 ve 2022 yıllarında yapılan KPSS'nin belirtilen puan türlerinden en az 70 alması gerekiyor.

Danıştay Başkanlığı ise sözlü sınav ile 1 grafiker, 3 teknisyen ve 1 hizmetli alacak. Başvurular 2-11 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.