Kamu personel alımları | İçişleri Bakanlığı personel alım başvuru tarihi ne zaman?

Kamu kurumlarına KPSS puanı ile hem kadrolu hem de sözleşmeli personel alımı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı için binlerce sözleşmeli öğretmen alımı yaparken, Adalet Bakanlığı İKM, zabıt katibi, mübaşir başta olmak üzere çok sayıda personel alımı yaparken, İçişleri Bakanlığı başta Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olmak üzere mahalle bekçisi alımının yanında avukat, mühendis, teknisyen, çağrı merkezi personeli alımı yapacak.

İçişleri Bakanlığı personel alımları ne zaman?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 1.772 adet boş pozisyonlara 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile personel alımı yapılacaktır.

Alım kapsamında, bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında 1462 personel alımı söz konusu olacak. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak. Ayrıca alımların yapılacağı personeller sözlü sınava tabii tutulacaklar. Söz konusu personel alımına ilişkin ilana, İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün yanısıra İçişleri Bakanlığının internet sitelerinden ulaşılabilecek.

İçişleri Bakanlığı personel alımı hangi meslek gruplarında yapacak?

İçişleri Bakanlığı personel alımlarını hem merkez hem de taşra teşkilatında boş bulunan pozisyonlarda değerlendirmek üzere alacak.

-Avukat

-Arşiv uzmanı

-Çözümleyici

-Programcı

-Büro personeli

-Şoför

-Bilgisayar mühendisi

-Harita mühendisi

-Makine mühendisi

-Elektrik-elektronik mühendisi

-Bilgisayar ve harita teknikeri

-Teknisyen

-Şehir plancısı

-Çağrı karşılama personeli

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