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Ekonomi Kamu personel alımı güncel | İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları
Ekonomi

Kamu personel alımı güncel | İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İçişleri Bakanlığı sözlü ve yazılı sınavlar sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağını duyurdu. Peki, kamu personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2022-01-26 09:18:00 -
Kamu personel alımı güncel | İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Kamuda çalışmak isteyenler güncel ilanların olup olmadığını merak ediyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı bir ilan yayımladı. Peki, başvuru şatları nelerdir?

Kamu personel alımı güncel | İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınavla 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden 1-7 Şubat tarihleri arasında yapabilecek.

 

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