Kamu personel alımı Diyanet MEB CTE Bekçi | Kamu personel alımı 2019

Kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 124 bin memur ataması yapılması için ilanlar vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Özellikle büyük alımların beklendiği kurumlara dair tüm beklentileri ve alım yapılacak personel detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz...

Kamu personel alımı 2019

2017 ve 2018 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS adayları için çok sancılı geçti. Kamuya kadrolu memur alımları maalesef oldukça çok azaldı. Birçok kurum KPSS puanını sadece ön başvuru için kullanırken, devamında sözlü veya uygulamalı sınavlar yapmaktadır.

Emniyet birimlerine alınacak personeller, örneğin; polis, uzman çavuş, subay, astsubay alımları için fiziki yeterlilik sınavları, uygulama sınavları mutlaka yapılmalıdır. Fakat diğer sözlü vb. sınavlar KPSS’nin etkisini azalttığından adaylar için de mağduriyet doğurmaya devam ediyor.

Peki 2019 yılı nasıl geçecek? 2019 yılında her yıl olduğu gibi 3 Bakanlık harici kurumlar için sancılı geçeceğe benziyor. Milli Eğitim, Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları en çok personel alacak kurumlar. Bu kurumlara bile alınan memur ve personel sayıları yetersiz olurken, diğer kurumlara yapılan açıktan memur ve personel alımları haliyle yok denecek kadar azdır.

Milyonlarca lisans, önlisans ve lise mezunu adayın beklentisi kadrolu ve merkezi atama şeklinde kamuya memur atanması ama özellikle son 2 yıldır merkezi atama kontenjanları 5 bini geçmiyor! 2018’de merkezi atama için 5 bin kontenjanın bir kısmı da açıktan atamalar şeklinde gerçekleştirildi.

Peki 2019’da hangi kurum için ne atama bulunuyor veya bekleniyor! Birçok atama kontenjanları veya ihdasları yayımlandı. Kimi kesin olurken, kiminin kesinleşmesi için resmi olarak yayımlanması ve ihdasları da bekleniyor. My Memur olarak beklenen atama kontenjanlarını ve kurumların detaylarını hazırladık.

Adalet ve CTE: 15 Bin personel alımı bekleniyor. 2018 yılının sonuna doğru beklenen atamalar için sözlü sınavların birçok komisyonda tamamlanmış olmasına rağmen henüz ilanlara dair detay verilmedi. Her an Adalet ve CTE için 15 bin yeni personel alımının ilk kısmı yayımlanabilir.

EGM, Bekçi Alımı 10 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için İHDAS tamamlanmıştı. 7 bin bekçi alımı sürecinin tamamlanması ile birlikte yeni 10 bin bekçi alımı için illerin kontenjanları bekleniyor. Konuyu sürekli takip ederek, gündemde tutmaktayız.

Sağlık Bakanlığı: 25 Bin lise, önlisans ve lisans mezunu sağlık personeli alımı için geciken bir süreç var. 2018/4 ve 2018/5 personel alımı süreci güvenlik soruşturmaları da dahil neredeyse tamamlandı. Kısa sürede Sağlık Bakanlığından da açıklama gelmesini ve adayların bekleyişinin sona erdirilmesini bekliyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı: 20Bin sözleşmeli öğretmen ataması için Şubat ayında yeni ilana çıkılması gerekiyor. Bakan Selçuk, bugün yaptığı açıklamada çalışmanın devam ettiğini belirtmişti. 2018 yılı sonunda yapılan 20 bin ek atama sürecinin rutin olarak yapılan Şubat öğretmen atamasını etkilememesini ve sürecin uzamamasını bekliyoruz.

Öte yandan Bakanlığın 100 binden fazla öğretmen açığı var ve acilen geçici çözümlerle değil, kalıcı ve kadrolu atama ile 40 bin hatta 60 bin atama yapması gerekiyor. Bu sayılar geçtiğimiz yıllarda rutin olarak yapılırken, son iki yıldır maalesef öğretmen alımlarında da kısıtlamaya gidildi.

Tarım Bakanlığı: 10 Bin 551 personel alımı için önceki Bakan Fakıbaba’nın sözü vardı. Bakanın değişmesi ile Pakdemirli yeni çalışma başlatmış ve ihtiyaçların belirlenmesi sürecine gidilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimler için norm kadrolar hazırken, merkez ve taşra teşkilatına dair maalesef henüz norm kadro çalışması tamamlanmadı.

Tarım ve Orman Bakanlığında atam bekleyen birçok branşta mühendis ve veteriner hekimlerin daha fazla bekletilmemesini ve sayının 10 binden aşağı ilan edilmemesini umuyoruz.

Diyanet: 9 Bin personel alımı için ihdas tamamlanmış ve ilanın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanması bekleniyor. Bu alımda oldukça gecikti ve atamanın yapılması için adayların beklentisi var.

Uzman, Subay, Astsubay: 25 Bin uzman erbaş alımları, subay alımları, astsubay alımları ve sözleşmeli er alımları için açıklama yapılmıştı. 2019 yılı alımlarını My Memur olarak takip ediyoruz ve gerekli açıklamalar ve ilanlar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

PÖH: 10 Bin Polis Özel Harekat alımı için adayların beklentisi var. 23. Dönem mülakatları başlıyor. En son 19. Dönem PÖH alımı yapıldı ve üzerinden epey süre geçti. Kadın PÖH alımının da yapılacağı açıklanmıştı. 24. Dönem POMEM’in PÖH olmasını ve lise mezunlarının da beklentisinin karşılanmasını bekliyoruz.