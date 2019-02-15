Kamu personel alımı 2019 kamu personel alımı ilanları son dakika başvuru

Personel alımı yapacak kurumlar hangileri. 2019 kamu kurumları personel alımı son dakika Devlet Personel Başkanlığı 2019 personel alımlarına ilişkin ilan yayınladı mı? Sorusu devlet kurumlarında iş başvurusunda bulunacak vatandaşlar tarafından çokça sorulmakta. Kamuya personel alımı yapacak kurumların başında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İdare Mahkemeleri Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Yatırım ve Koordinasyon Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri, il müftülüğü, devlet üniversitesi ve kaymakamlıklar yer alıyor. 2019'da kamuda hangi kurum kaç kişi alacak?

2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere toplam 25 bin sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bünyesinde çalıştırılmak üzere yeni yılda toplamda 15 bin 500 personel işbaşı yaptırılacak.

10 bin bekçi alımı yapılacak

Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında 2019 yılı için 10 bin bekçi alımı yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10 bin bekçi alımının yapılacağının müjdesini verdi. 10 bin bekçi alımı ilanı, 2019 Mart ayı gibi çıkılacağı ön görülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019'da toplam 6 bin 100 personeli istihdam etmiş olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakatlar yarın tamamlanacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Hangi kamu kurumuna ne kadar personel alınacak?

2019'da BOTAŞ 186, Emniyet Genel Müdürlüğü 97 kamu personeli, RTÜK 60, Orman Genel Müdürlüğü 66 kadrolu kamu personeli, Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 96 personel alımı ve 3 engelli işçi alımı, Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 13 memur, TBMM 18 sözleşmeli kamu görevlisi, Sayıştay Başkanlığı 45 memur, Enerji Bakanlığı lisans mezunu 5 denetçi yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı 34 kamu personeli ve Türk Patent ve Marka Kurumu 10 memur alacak. PTT bin 100 personel alımı yapacak. Güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon görevlisi için başvuru yapacak olan adaylarda ortaokul mezunu olma şartı aranacak. TCDD 356 kişi alacak. 24 bin sağlıkçı alımı yapılacak. İŞKUR 70 bin kişiyi kamuda işe yerleştirecek. TKİ'ye 15 bin 500 işçi alınacak. Kamu alımlarına ilişkin başvurular Devlet Personel Müdürlüğü sitesi üzerinden yapılabilmekte.