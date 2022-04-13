Kamu katılım bankacılığı sektörünü büyüttü

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, önemli mesajlar verdi. Çelik’in mesajlarından satır başları şöyle:

2021’de başarılı performans çizen katılım bankları, fonlarda yüzde 53 büyüme elde ederken piyasalara 392.2 milyar lira destek sağladı. Bu bankalar, aktiflerini de yüzde 64.1 büyüterek 716.5 milyar liraya çıkardı.

17 binin üzerinde çalışan istihdam eden katılım bankalarının şube sayıları ise bin 300’ü buldu.

Kamunun devreye girmesi katılım bankacılığı sektörünü kuvvetlendirip büyüttü.

Gelinen aşamada hedef belli. Hedef, 2025 yılına kadar pazar payını yüzde 15’e ulaştırmak ve dünya standartlarında faizsiz finansal ürünler ile hizmetleri sunar hale gelmek.

Vakıf Katılım olarak da geçen yıl iyi grafik ortaya koyduk.

2021’de aktif büyüklüğümüz yüzde 89.54 artarak 100.76 milyar liraya dayandı. Topladığımız fonlar yüzde 86 artarak 73.6 milyar lira seviyesine geldi. Nakdi ve gayri nakdi finansman toplamımız 81.3 milyar liraya vardı.

2021 yılı net dönem kârımız 2020’ye göre yüzde 85.8 artış kaydederek 1.2 milyar liraya yükseldi.

Halen 45 ilde 130’u aşkın şubeyle varız.

Bu yıl nakdi ve gayri nakdi finansmanda 140 milyar lirayı geçmeyi, aktif büyüklükte 156 milyar lirayı yakalamayı, 35 yeni şube açmayı, 450 ilave istihdamla çalışan adedimizi 2 bin 378’e taşımayı planlıyoruz.

2022’de katılım bankacılığı sektörünün liderliğini ele geçirmek için gerekli her adımı atacağız. Türkiye’nin ilk 10 bankası arasına girme yolunda yürüyeceğiz.