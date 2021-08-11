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Ekonomi Kamu işçisine kadro var mı? 2021 toplu sözleşme
Ekonomi

Kamu işçisine kadro var mı? 2021 toplu sözleşme

Kamu işçisine kadro var mı? Kamuda sözleşmeli olarak çalışan kişiler kadroya geçişin olup olmadığını sorgulamakta. Peki, kamusa sözleşmeli olarak görev yapan kişilere kadro var mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 17:40:00 - 2021-08-11 17:47:41
Kamu işçisine kadro var mı? 2021 toplu sözleşme

Kamuda işçi statüsünde çalışan binlerce işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri bitti. Devlet bünyesinde kadro almak isteyen sözleşmeli kamu personelleri, kadroya geçişin olup olmadığını merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

Kamuda işçi statüsünde çalışan binlerce işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri bitti. Devlet bünyesinde kadro almak isteyen sözleşmeli kamu personelleri, kadroya geçişin olup olmadığını merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

Kamu işçisine kadro var mı? 2021 toplu sözleşme

Memurlar ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri ise Ağustos ayı ile birlikte başladı. İlk toplantıda memur sendikaları tekliflerini sunmuşlardı. Ardından hizmet kollarıyla ilgili görüşmelere geçildi ve her sektör için ayrı ayrı talepler alınarak ön protokoller imzalandı. Bu imza altına alınan talepler üzerinden müzakereler ve pazarlıklar devam edecek. Böylece memurların ve memur emeklilerinin 2022 ile 2023 yılları için 4 ayrı zam oranı ve sosyal hakları belirlenecek. Bu yıl Memur- Sen ve Türkiye Kamu-Sen toplu sözleşme görüşmelerinde birlikte hareket ediyorlar. İki konfederasyonun ortak teklifleri de hükümete sunulmuştu.

Konfederasyonların talepleri arasında tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması maddeleri de yer alıyor. Toplu sözleşme mevzuatına göre, 12 Ağustos itibariyle hükümet teklifini açıklayacak, Ağustos ayının 3. haftasına kadar da müzakerelerin tamamlanması gerekecek. Eğer bu süreçte anlaşma sağlanamazsa zam oranına Hakem Kurulu karar verecek.

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