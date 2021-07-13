Kamu işçileri toplu sözleşme 2021 4/D kamu işçileri son dakika

İşçi maaş zammı ne kadar 2021? Kamu işçisine zam haberi: 4D kadroya alınmayan taşeron ve kadrolu kamu işçisi maaş zammı ne kadar oldu? soruları kamuda çalışan ya da kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bakanlık, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi.

4/D kamu işçileri son dakika

Zam teklifinde ilk 6 ay için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı önerildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız'ı makamında kabul etti.

Ağar, kabulün ardından Bakanlık girişinde basın mensuplarına görüşmeye dair açıklama yaptı. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü 30 Mayıs'ta Bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Ağar, bugün de vermiş oldukları teklife karşı Bakanlığın bir teklif sunduğunu belirtti.

Taleplerini Bakanlığın vermiş olduğu teklifin karşılamadığını ifade eden Ağar, "Biz düşük ücretlerin özellikle 4 bin 800 liraya çekilmesini istemiştik. Bakanımız da bu talebe karşı 3 bin 577 ile 3 bin 750 lira ücret alanlara 100 lira seyyanen zam, 3 bin 750 ile 4 bin liraya kadar 60 lira seyyanen zam talep ettiler. Birinci 6 ay yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5, enflasyon yüzde 5'i geçerse artan kısmın tamamı diye talepte bulundular." dedi.

Kamu işçisine zam ne kadar 2021?

Bu yıl ortak teklif veren Türk-İş ile Hak-İş ilk 6 ay için yüzde 20 zam talep etmişti. Teklif 700 bin kamu işçisini kapsıyor. Önceki yıllarda imzalanan sözleşme 150-200 bin işçiyi kapsıyordu. Ancak taşerondan kadroya geçenlerle birlikte sözleşme kapsamına alınan işçi sayısı 700 bine çıktı. Aileleriyle birlikte sözleşme yaklaşık 2.5-3 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor.