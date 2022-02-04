Kamu işçilere ne kadar ek zam var? Son dakika: Kamu işçi ek zammı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurlara yapılan yüzde 2,5 oranındaki ek zammın, kamuda çalışan işçilere de yapılacağını açıklamıştı. Kamu işçisine ek zam konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında bulunan kamu işçilerimize yönelik, memurlarda olduğu gibi ilave zam verilmesine ilişkin talebimiz olumlu sonuçlandı.

Kamu işçisine ek zam verilecek mi?

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, "2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü"ne "Ek Çerçeve Protokolünü" imzaladık. Buna göre, kamu işçilerine yüzde 2.5 oranında ilave zam yapılacak. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Hükümetimizin kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmeme politikası doğrultusunda ek zam talebimizi olumlu sonuçlandırmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Bilgin’e, Hükümetimize ve Kamu İşveren Sendikasına teşekkür ediyoruz. Yüzde 2.5 oranında ilave zammı içeren Kamu çerçeve ek protokolü önemli bir mücadele ve gayretimiz sonucu yeni ve güzel bir uygulama olmuştur. Ek protokolün bütün kamu işçilerine ve üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.

Kamu işçisine enflasyon farkı verilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay tarafından imzalanan protokole göre, kamu işçilerine bir defaya mahsus ve 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yüzde 2,5 oranında ek zam yapıldı. Ayrıca kamu işçilerinin ilk 6 ay için belirlenen yüzde 12 zamma "enflasyon farkı" da eklenecek.