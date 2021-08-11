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Ekonomi Kamu işçi zammı son durum | Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?
Ekonomi

Kamu işçi zammı son durum | Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?

Kamu isçi zammı son gelişmeler | 700 bini aşkı işçiyi yakından ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi Protokolü üzerinde anlaşma sağlandı. Peki, işçiye ne kadar zam yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 14:15:00 -
Kamu işçi zammı son durum | Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?

700 bini aşkın kamu işçisinin merakla beklediği Toplu İş Sözleşmesi konusunda taraflar anlaştı. Peki, kamu işçileri ne kadar zam alacak?

Kamu işçi zammı son durum | Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?

Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı. hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Tarafların üzerinde anlaştığı zam oranı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.30'da düzenlenecek imza töreninde kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili süreç 31 Mayıs'ta başlamıştı.

Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 ay için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık vermişti.

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