Kamu işçi alımları İŞKUR iş başvurusu

İŞKUR kamu alımları. Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 32 ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 35 olmak üzere toplam 67 sürekli işçi için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.

Aşağıdaki tabloda belirtilen 67 sürekli işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 21.06.2021 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu 67 sürekli işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 21.06.2021 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.