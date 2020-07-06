Kamu işçi alımı kamu personel alımları başladı mı?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde çalışmak için alınacak olan 73 işçinin detayları için bildiri yayınlandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

"DSİ Genel Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda kadro dağılımı ve aranılan şartları gösterilen "Daimi İşçi" alımı yapılacaktır. Türkiye İş Kururumu (İŞKUR) açık iş ilanları bölümünde 02.07.2020 tarihinde ilan edilmiş olup 5 (beş) gün süreyle ilanda kalacaktır.İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü veya İnternet (www.işkur.gov.tr) aracılığıyla yapacaktır. İlanen duyurulur..." açıklaması yapıldı.

Alınacak olan meslek grupları aşağıda yer almaktadır.