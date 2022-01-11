Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler güncel ilanların mevcut olup olmadığını araştırıyor. Peki, hangi kurum kaç personel alımı yapacak? Kamu personel alımı ilanı yeni var mı?

Kamu iş ilanları! Kamu personel alımları ne zaman hangi kurum alım yapıyor?

Kamu kurum ve kuruluşlarına 5 bini aşkın personel alımı yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı vs. pek çok kurum personel alımı ilanı yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli vesaire) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.

Başvurular, 10-20 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör, 22 teknisyen ve gemi adamı, 150 idari memur, 140 psikolog, 7 veteriner, 5 mühendis olmak üzere toplam 339 personel alacak.

Adaylar başvurularını stajyer kontrolörlük için 5-14 Ocak, teknisyen, gemi adamı ve idari memurluk için 17-31 Ocak, psikolog, veteriner ve mühendislik için 3-17 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı-Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı 93 memur (avukat, mühendis, teknisyen, aşçı, garson, berber, şoför, hizmetli, terzi, grafiker vesaire) alacak.

30 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 31 Ocak 2022'de sona erecek. Adaylar başvurularını, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

Milli Saraylar

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında (İstanbul) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8’inci ve 9’uncu derecelerde çalıştırılmak üzere 20 adet Milli Saraylar Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü sınav ile personel alınacak olup kadrolara ilişkin grup numarası, öğrenim dalı, sayısı, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıda belirtilmiştir.

Adaylar; giriş sınavı başvurularını e- Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru tarihleri arasında Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde duyurular kısmında yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir.

Başvurular 31.12.2021 tarihinde saat: 11.00’da başlayıp 14.02.2022 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir.