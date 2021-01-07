Kamu personel alımı son durum | İş arayan ya da mevcut işini değiştirmek isteyenler güncel ilanlara göz atıyor. Yeni ekonomi paketi kapsamında 2021 yılının sonuna kadar kamuya 100 bin personel alımı yapılacak. Şu anda açık ilanlarla 35 bine yakın personel alımı devam ediyor. Kamu ilanları güncel

Kamu iş ilanları güncel | Personel alımı memur alımı ilanları 2021

İş arayanlar kamu personeli alamı ilanlarına nereden nasıl ulaşacaklarını merak ediyor. Kamu personel alımı ilanlarına Resmi Gazete, İŞKUR ve Devlet Personel Başkanlığı web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı vs birçok ilan halen aktif halde.

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