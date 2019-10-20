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Kamu faizi düşürdü vatandaş konuta hücum etti

Konut kredi faizlerinde başlayan düşüş, konut kredi hacminde ve konut satışlarında artışı beraberinde getirdi.

20 Ekim 2019 Pazar 10:37
Kamu faizi düşürdü vatandaş konuta hücum etti

Konut kredi faizlerinde kamu bankaları öncülüğünde başlayan düşüş, ağustos ve eylül aylarında konut kredi hacminde ve konut satışlarında artışı beraberinde getirdi.

Ekonomideki dengelenme süreci, enflasyonun uzun bir aradan sonra tek haneye düşmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temmuz ve eylül toplantısında politika faizini 750 baz puan indirmesi, mevduat ve kredi faizlerinde de düşüşü beraberinde getirdi. İhtiyaç, konut, taşıt ve ticari kredilerde de faiz oranları ağustos ayından bu yana 500, yılbaşından itibaren 750 baz puan arasında düşüşler yaşandı.

İkinci el de canlandı

Kamu bankalarının ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda ağustos başında konut kredi faiz oranlarını yüzde 1’in altına çekmesi, hem sıfır hem de ikinci el konut satışlarında canlanma sağladı. Kamu bankaları faiz indiriminin yanı sıra vade üst sınırını da 120 aydan 180 aya çıkardı.

Stoklar eriyor

Özel bankalar da kamu bankaların ardından konut kredi faiz oranlarını yüzde 1,10-1,25 aralığına düşürdü. Bu dönemde katılım bankaları da konut finansman oranlarını düşürdü. Bankaların konut kredi faiz oranlarını indirmesi, hem ertelenen konut talebinin öne çekilmesini hem de inşaat sektöründeki stokların azalmasını sağladı. Buna karşılık konut kredi stoku 189 milyar liraya yükseldi. İpotekli ve ikinci el konut satışları da ağustos ve eylül aylarında arttı. İpotekli konut satışları ağustos ve eylül aylarında sırasıyla geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 168 ve yüzde 410,2 yükseldi. İkinci el satışları ağustosta yüzde 25,3, eylülde yüzde 42,3 arttı.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 10:37
  1. Konut kredi faizleri
  2. kamu bankaları
  3. konut satışları
  4. konut kredi hacmi
  5. Ekonomideki dengelenme süreci
  6. enflasyon
  7. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  8. politika faizi
  9. konut kredi faiz oranları
  10. Özel bankalar
  11. konut finansman oranları

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